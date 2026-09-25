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Lise önünde pompalı tüfek alarmı: 3 kişi tutuklandı

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#Aydın#Silah Ticareti#Lise Önü
Lise önünde pompalı tüfek alarmı: 3 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2026 17:19

Aydın Efeler'de Mimar Sinan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi çevresinde elinde pompalı tüfekle görülen şüpheliler ile silahı satan kişi polis operasyonuyla yakalandı. Minibüs altına saklanan tüfek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli cezaevine gönderildi.

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Olay, 23 Eylül Çarşamba günü Fatih Mahallesi'nde bulunan Mimar Sinan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle elinde pompalı tüfek bulunan 2 şüphelinin okul çevresinde dolaştığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

Polisleri fark eden çocuklar ellerinde bulunan pompalı tüfeği, okulun yakınında bulunan Fatih Kapalı Pazar Yeri içerisinde park halinde bulunan bir minibüsün altına saklayarak olay yerinden kaçtı. Bölgeye gelen ekipler, silahın ve çocukların bulunması için çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonunda pompalı tüfek, park halindeki minibüsün sol ön tekerleğinin arkasına gizlenmiş halde bulundu. Bölgede geniş güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından olay yeri inceleme ekipleri çalışma gerçekleştirdi.

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GÖZALTINA ALINDILAR

Polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri ile çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda silahı sattığı belirtilen 18 yaşındaki E.A., silahı satın alan E.R.Ç. ve E.K. ile B.A.U. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ilk ifadelerinde okul ile bir bağlantılarının olmadığını, silahı satın alıp eve gittikleri esnada polisleri görünce korktuklarını ve silahı saklayıp kaçtıklarını ifade ettikleri öğrenildi

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3'Ü TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.A.U. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, silahı satan E.A. ve silahı satın alan E.R.Ç. ve E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Aydın#Silah Ticareti#Lise Önü

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