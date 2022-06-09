Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Lise öğrencisi Yiğit'ten acı haber geldi... Denizde boğulma tehlikesi geçirmişti

#Yiğit Arayan#Deniz#Ordu
Lise öğrencisi Yiğitten acı haber geldi... Denizde boğulma tehlikesi geçirmişti

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren lise öğrencisi Yiğit Arayan (17), 2 gündür tedavi gördüğü hastanede kaybetti.

Haberin Devamı

Olay, 7 Haziran'da Akyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Şehit Sefa Kabakkaya Anadolu İmam Hatip Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Yiğit Arayan, arkadaşları ile birlikte serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Arkadaşları tarafından kıyıya çekilen Arayan, ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Arayan, 2 gündür tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Yiğit Arayan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Aydere köyüne gönderildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yiğit Arayan#Deniz#Ordu

BAKMADAN GEÇME!

Süper İstanbul Liginde stat problemi Fatih Karagümrük, Ümraniyespor ve İstanbulspor maçlarını nerede oynayacak

Süper 'İstanbul' Ligi'nde stat problemi! Fatih Karagümrük, Ümraniyespor ve İstanbulspor maçlarını nerede oynayacak?

#Süper Lig
Gladyatörlerden, Milaslı Hasana... Anadolu Parsı hepsine rağmen yaşıyor

Gladyatörlerden, Milaslı Hasan'a... Anadolu Parsı hepsine rağmen yaşıyor!

#Anadolu Parsı
Dijital dünyaya ‘Google’ güncellemesi

Dijital dünyaya ‘Google’ güncellemesi

#Google

BAKMADAN GEÇME!

Süper İstanbul Liginde stat problemi Fatih Karagümrük, Ümraniyespor ve İstanbulspor maçlarını nerede oynayacak

Süper 'İstanbul' Ligi'nde stat problemi! Fatih Karagümrük, Ümraniyespor ve İstanbulspor maçlarını nerede oynayacak?

#Süper Lig
Gladyatörlerden, Milaslı Hasana... Anadolu Parsı hepsine rağmen yaşıyor

Gladyatörlerden, Milaslı Hasan'a... Anadolu Parsı hepsine rağmen yaşıyor!

#Anadolu Parsı
Dijital dünyaya ‘Google’ güncellemesi

Dijital dünyaya ‘Google’ güncellemesi

#Google