Lise öğrencisi 'Peşimdeler, beni bulacaklar' dedikten sonra viyadükten atladı

Haberin Devamı

Olay, Ortaköy Dereboyu Caddesi'nde 21.00 sıralarında meydana geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolunda, bir arkadaşıyla yürüyen 14 yaşındaki lise öğrencisi, aniden durarak korkuluklara çıktı.

'50 METREDEN YÜKSEKLİKTEN ÖLÜME ATLADI'

Arkadaşına, ’Peşimdeler, beni bulacaklar’ dediği iddia edilen lise öğrencisi, kendini Ortaköy Viyadüğü’nden boşluğa bıraktı. Yaklaşık 50 metre yükseklikten atlayan Genç olay yerinde hayatını kaybetti.

'LİSE 1. SINIF ÖĞRENCİSİYDİ'

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından gencin cesedi hastane morguna kaldırıldı.

Eyüpsultan’da bir lisede 1’inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen gencin arkadaşı, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.