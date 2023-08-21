Lise Ã¶ÄŸrencisi Fatma 3 gÃ¼ndÃ¼r kayÄ±p... KÄ±zÄ±mÄ± saÄŸ gÃ¶rmek istiyorum

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Ali Kul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Muhasebe ve Finansman bÃ¶lÃ¼mÃ¼ 3. sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi Fatma Aksu (16), okullarÄ±n tatil olmasÄ±yla birlikte ailesine Ã§alÄ±ÅŸmak istediÄŸini sÃ¶yledi. 9 AÄŸustosâ€™ta ise Esenyurt'ta ilaÃ§ paketleme iÅŸine girdi. 7 gÃ¼n boyunca evden â€˜Ä°ÅŸe gidiyorumâ€™ diyerek Ã§Ä±ktÄ±. 17 AÄŸustos akÅŸamÄ± Anne Zeliha Aksu kÄ±zÄ±nÄ±n telefonuna WhatsAppâ€™tan â€˜Mehmet Abi Ä°ÅŸâ€™ diye kayÄ±tlÄ± kiÅŸiden kalp simgeleri iÃ§eren mesajlar geldiÄŸi gÃ¶rdÃ¼.

Anne Fatma Aksu ÅŸÃ¼phelenmeye baÅŸladÄ±. Bunun Ã¼zerine telefonu alarak kÄ±zÄ± adÄ±na karÅŸÄ± tarafa mesajlar attÄ± ancak yanÄ±t alamadÄ±. Ertesi gÃ¼n gece ailece yemek yedikten sonra baba Atilla Aksu iÅŸe gitti, anne ise uyudu. Anne uyandÄ±ÄŸÄ±nda ise kÄ±zÄ±nÄ± gÃ¶remedi. Fatmaâ€™ya ulaÅŸamayan ailesi polise kayÄ±p ihbarÄ±nda bulundu. Polis ekipleri ihbar Ã¼zerine Fatmaâ€™yÄ± bulmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Baba Atilla Aksu, 3 gÃ¼ndÃ¼r haber alamadÄ±klarÄ± kÄ±zÄ±nÄ± her yerde aradÄ±klarÄ±nÄ± ancak bulamadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

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"Ã–LÃœSÃœNÃœ GÃ–RMEK Ä°STEMÄ°YORUM"

Baba Atilla Aksu, "Lise son sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi, bu sene 12. SÄ±nÄ±fa baÅŸlayacaktÄ±. HenÃ¼z 16 yaÅŸÄ±nda. Okuldan eve evden okula giden bir Ã§ocuktu. Okullar tatil olduÄŸu iÃ§in harÃ§lÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazanmak iÃ§in iÅŸe baÅŸladÄ±. 9 gÃ¼ndÃ¼r iÅŸe baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti, sadece 2 gÃ¼n gitmiÅŸ ve 7 gÃ¼n boyunca bu numaranÄ±n sahibi kiÅŸiyle gÃ¶rÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ.

ÅžÃ¼phelenmemiz iÃ§in kendisini â€˜Mehmet Abi Ä°ÅŸâ€™ ÅŸeklinde rehberine kaydetmiÅŸ ve numaranÄ±n sahibi de iÅŸ yerindeki Mehmet isimli kiÅŸinin fotoÄŸrafÄ±nÄ± profiline koymuÅŸ. Biz fark etmeyelim diye bÃ¶yle yapmÄ±ÅŸlar. Gece vakti kÄ±zÄ±ma â€˜Mehmet Abi Ä°ÅŸâ€™ diye kaydettiÄŸi ve kim olduÄŸunu bilmediÄŸimiz kiÅŸi bu kalpleri gÃ¶nderiyor. O esnada telefon yere dÃ¼ÅŸÃ¼nce eÅŸim mesajÄ± gÃ¶rÃ¼yor. KÄ±zÄ±m mesajlarÄ± sildiÄŸi iÃ§in mesajlarÄ±n Ã§oÄŸu gitmiÅŸ. EÅŸim gÃ¶rdÃ¼kten sonra kÄ±zÄ±ma mesaj atan kiÅŸiye mesaj attÄ±rÄ±yor. KarÅŸÄ± taraf fark edince iÅŸ yerindeki Mehmet isimli kiÅŸinin fotoÄŸrafÄ±nÄ± profilden siliyor. O akÅŸam yemek sÃ¶yledim, yemek yediler. Annesi uyumak iÃ§in yataÄŸÄ±na gidiyor, ben de iÅŸe gittim. Gece 13.30 gibi aradÄ± annesi, â€˜Fatma evde yokâ€™ dedi. Ä°ÅŸten izin alarak geldim. Maalesef 3 gÃ¼ndÃ¼r iz yok. Yetkililerden kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ±n incelenmesini istiyorum. KÄ±zÄ±mÄ±n Ã§etenin eline dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. 3 gÃ¼ndÃ¼r kimse gelip incelemedi. KÄ±zÄ±mÄ± saÄŸ gÃ¶rmek istiyorum, Ã¶lÃ¼sÃ¼nÃ¼ gÃ¶rmek istemiyorum" dedi.Â

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"KENDÄ° Ä°STEKLERÄ° ÃœZERÄ°NE Ã‡ALIÅžTILAR"

Zeliha Aksu, "KÄ±zÄ±m neredeysen gel. Haber ver, saÄŸ olduÄŸunu sÃ¶yle. Sesini duyayÄ±m yeter. Allah rÄ±zasÄ± iÃ§in gel. Her ÅŸey istediÄŸin gibi olsun gel. Hayallerin vardÄ±, staja baÅŸlayacaktÄ±n. OnlarÄ±n hiÃ§bir ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± eksik etmedim. Kendi istekleri Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar, ben Ã§alÄ±ÅŸÄ±n demedim" dedi.

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