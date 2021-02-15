Lise öğrencisi, babasının tamir atölyesinde mini araç yaptı

Taşkent ilçesi Balcılar Mahallesi’nde Hadim Meslek Teknik ve Anadolu Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Mustafa Çağlarkırboğa, okuldan arta kalan zamanda yardım ettiği babasının oto tamirhanesinde atık malzemeleri kullanarak su motoruyla çalışan mini araç yaptı. Benzinle çalışan 6,5 beygirlik su motoru kullandığı aracı birkaç ayda yaptığını söyleyen Çağlarkırboğa, "Okuldan sonra babamın tamirhanesinde çalışıyorum. Evden işe gitmek veya köyü dolaşmak için böyle bir şey yapmak istedim. Evimiz biraz uzakta, yolu da rampalı o yüzden yaptım. İnternetten izlediğim go-kart videolarından da esinlendim. Bu aracı daha da geliştireceğim Dükkanda arta kalan malzemeleri topladım. 6,5 beygirlik su motorunu ekledim. Yaptığım aracın fren sistemi de var. Arazide ve asfaltta rahatlıkla gidebiliyor” diye konuştu.