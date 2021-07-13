Lise nakil işlemleri ne zaman açılacak? Tercih sonuçları ve ve tercih tarihi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri 16 Temmuz saat 17.00'ye kadar alınacak. Henüz tercih süreci bitmeden nakil süreçleri gündeme geldi. İşte 2021 MEB nakillerinde son durum...

LİSE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Bakanlığın takvimine göre, özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları bugünden itibaren 16 Temmuz'a kadar tamamlanacak.

Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecekler.

Yerleştirme sonuçları, 26 Temmuz 2021 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

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