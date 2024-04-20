Lise müdürü 9 öğrenciye tacizden tutuklandı

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ELAZIĞ’da lisede okuyan kız öğrenci, CİMER’e şikâyette bulunarak okul müdürü G.C.’nin kendisini taciz ettiğini ileri sürdü. Soruşturma başlatılırken, 7 öğrenci daha müdür G.C. hakkında taciz iddiasıyla şikâyette bulundu.

iDARİ SORUŞTURMA AÇILDI İZNE AYRILDI

28 Mart’ta gözaltına alınan G.C., 29 Mart’ta çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul müdürü G.C. hakkında idari soruşturma başlatıldı, zorunlu izne ayrıldı. Olayın ardından önceki gün bir kız öğrencinin daha şikâyetçi olması üzerine, Elazığ Cumhuriyet Savcılığı, G.C. hakkında yakalama kararı çıkardı.

‘KARAR DOĞRU VE YERİNDE’

Okul müdürü G.C., avukatıyla Elazığ Adliyesi’ne teslim oldu. G.C. mahkemece ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmaya müdahil olan Elazığ Barosu avukatlarından Eda Vural, kararın doğru ve yerinde olduğunu belirterek, “9’uncu öğrencinin şikâyeti sonrasında savcılık harekete geçti ve şüpheliyi tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti ve şüpheli tutuklandı. Yargı makamları da bizlerle aynı kanaatte olduğu için çok mutluyuz” dedi.