Lise KPSS sınavı ne zaman? İşte KPSS Ortaöğretim oturumu hakkında bilgi

Kamu kurumlarında memur olarak istihdam edilecek lise mezunu vatandaşların belirlenmesinde önemli bir faktör olan Ortaöğretim KPSS için araştırmalar sürüyor. Söz konusu sınav için başvuru takvimini sorgulayan vatandaşlar, ÖSYM'nin açıklamalarını inceliyor. İşte, KPSS güncel sınav ve başvuru takvimi...





LİSE VE ÖN LİSANS KPSS TARİHLERİ

KPSS'nin lise ve ön lisans mezunlarına yönelik oturumları, 2 yıldan bir yapılıyor. KPSS Ortaöğretim ve Ön Lisans oturumu 2021 yılında yapılmayacak.



Sınav ÖSYM tarafından 2022 yılında organize edilecek.



KPSS LİSANS OTURUMLARI 2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos’ta düzenlenecek.



2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos’ta yapılacak.



ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

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