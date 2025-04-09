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Lise eğitimini yarıda bıraktıktan sonra bu sektörü keşfetti | Hem 65 ülkeyi gezdi, hem para kazandı

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#Meslek#İş#Seyahat
Lise eğitimini yarıda bıraktıktan sonra bu sektörü keşfetti | Hem 65 ülkeyi gezdi, hem para kazandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2025 10:41

Mersin kırsalında doğup büyüyen Erhan Zobu (34), gezi ve keşfetme merakı nedeniyle yeryüzünün en soğuk ve en fırtınalı ikliminin egemen olduğu Antarktika’da bulduğu iş sayesinde hem vahşi yaşamı gözlemliyor hem de fotoğraflıyor.

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Gülnar ilçesi kırsalında doğup-büyüyen Erhan Zobu, yeni yerler keşfedip, gezme merakı yüzünden lise eğitimin yarıda bırakarak Antalya’nın Alanya ilçesine gitti.

Lise eğitimini yarıda bıraktıktan sonra bu sektörü keşfetti | Hem 65 ülkeyi gezdi, hem para kazandı

Burada hem çalışarak hem de kurslara giderek İngilizce dilini geliştiren Erhan Zobu, kurvaziyer sektörünü keşfedince kariyer sitelerinde çeşitli pozisyonlarda başvurular yaptı.

Lise eğitimini yarıda bıraktıktan sonra bu sektörü keşfetti | Hem 65 ülkeyi gezdi, hem para kazandı

Başvurusunun ardından bir firmadan gelen onay ile dron operatörü ve fotoğrafçı olarak işe başlayan Erhan Zobu, 5 kıtada 65 ülke gezerek hayalinin peşinde giderek hem yeni yerler keşfetti hem de para kazanarak geçimini sağladı.

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Lise eğitimini yarıda bıraktıktan sonra bu sektörü keşfetti | Hem 65 ülkeyi gezdi, hem para kazandı

Bir süre sonra şirket yetkilileri Erhan Zobu'ya, Güney Kutbu'nda yeryüzünün en soğuk ve en fırtınalı iklimi egemen olduğu Antarktika’da açık bir pozisyon teklif etti. Teklifi kabul eden Zobu, 6 aydır bazen batan, bazen doğan güneşi, katil balinaları ve penguenleri görüntüleyip, işinin keyfini çıkarmaya başladı.

Lise eğitimini yarıda bıraktıktan sonra bu sektörü keşfetti | Hem 65 ülkeyi gezdi, hem para kazandı

'PARADAN ZİYADE MANEVİ ZENGİNLİK ÇOK ŞEY KATTI'

Çocukluğundan bu yana hep keşfetmeye karşı maceracı bir ruhunun olduğunu belirten Erhan Zobu, "Bu yola çıkarken Antarktika’yı, İzlanda’yı, Singapur’u Hong Kong’u görmeyi tahmin etmemiştim ama faklı ülkelerde, farklı insanların kültürlerine ortak olmanın mutluluğu kazandığım paradan ziyade manevi zenginlik olarak bana çok şey kattı. Bu anlamda kendimi çok şanslı hissediyorum. Daha da gezmeye devam edeceğime inanıyorum” dedi.

Lise eğitimini yarıda bıraktıktan sonra bu sektörü keşfetti | Hem 65 ülkeyi gezdi, hem para kazandı

Lise eğitimini yarıda bıraktıktan sonra bu sektörü keşfetti | Hem 65 ülkeyi gezdi, hem para kazandı

Lise eğitimini yarıda bıraktıktan sonra bu sektörü keşfetti | Hem 65 ülkeyi gezdi, hem para kazandı

Lise eğitimini yarıda bıraktıktan sonra bu sektörü keşfetti | Hem 65 ülkeyi gezdi, hem para kazandı

 

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#Meslek#İş#Seyahat

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