Lise eğitimi için okul seçerken nelere dikkat edilmeli?

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Lisede okuyacak öğrenci nelere dikkat etmeli? Çocuğun okul seçimi yaparken söz hakkı olmalı mı? Anneler ve babalar okulların hangi özelliklerini göz önünde bulundurmalı? Ata Koleji Anadolu Lisesi Müdürü Sinan Özkaya, okul seçiminde etkisi olması gereken faktörleri şu şekilde sıraladı: Lisede okuyacak öğrenci nelere dikkat etmeli? Çocuğun okul seçimi yaparken söz hakkı olmalı mı? Anneler ve babalar okulların hangi özelliklerini göz önünde bulundurmalı?

Ata Koleji Anadolu Lisesi Müdürü Sinan Özkaya, okul seçiminde etkisi olması gereken faktörleri şu şekilde sıraladı:

1) Öğrenci mutlaka karar verme sürecine dahil edilmelidir. Kendisiyle ilgili sorumlulukları almaya lise ile başlamalıdır.

2) Anneler ve babalar lisede çocuklarını bir-iki adım geriden izleyebilecekleri, güvenilir kadrolardan oluşan okulları tercih etmelidir.

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3) İyi bir okulda yöneticiler iletişimini anne-babayla değil, aday öğrencisinin gözüne bakarak yapar. Anne-baba olarak okul yöneticisinin çocuğunuzla kurduğu ilk iletişime dikkat etmelisiniz.

4) Okulun eğitim kalitesi, akademik kadrosu, yabancı dil eğitimi, fiziki şartları ve ücretlerinin bütçeye uygun olması diğer önemli faktörler arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra başarılı okulları, sıradan okullardan ayıran en önemli özellik ise okulun öğrencilerine dönem şartlarına ve geleceğe uygun olacak şekilde 21. yüzyıl becerilerini kazandırmasıdır.

Ata Koleji Anadolu Lisesi Müdürü Sinan Özkaya "21. yüzyıl becerine sahip olmayan, kuruma ve yöneticilerine karşı aidiyet hissetmeyen öğretmenlerle dolu bir okul seçilmemeli. Sorgulanması gereken asıl noktalardan birinin bu olduğunu düşünüyorum. Öğretmenine yatırım yapan, alanında uzman kişileri aynı kadroda toplamış ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunan kurumları tercih etmek her zaman iyi sonuçlar getirir" diyerek, ebeveynlere kurumlara bol bol öğretmenlerle ilgili sorular yönetmelerini ve bilgi almalarını önerdi.

Özkaya, "Biz Ata Koleji olarak yaşam becerileriyle hayata tutunan, sosyal ve akademik yönden güçlü, ülkesinde ve dünyada neler yaşandığının farkında olan, vicdan sahibi iyi insanlar yetiştirmek için yola çıktık. Atatürk ilkeleri doğrultusunda, inanmış bir kadroyla hep birlikte emin adımlarla yürüyoruz" diyerek cümlelerini sonlandırdı.