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Lise bahçesinde bıçaklı kavga

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#İzmir#Seferihisar#İMKB
Lise bahçesinde bıçaklı kavga
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2024 07:00

İzmir’in Seferihisar ilçesindeki İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin öğrencileri M.C.B., R.Y. ve H.İ.K. ile Mesleki Eğitim Merkezi’nden 2 öğrenci arasında okul bahçesinde dün saat 10.30 sıralarında tartışma çıktı.

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Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya, okula dışarıdan geldikleri ileri sürülen Mehmet G. ve Bahadır Erdem G. de katıldı. Kavgada Mehmet G. 3’ü sol, 1’i sağ bacağından olmak üzere 4, Bahadır Erdem G. ise sol eli, sırtı ve karnından toplam 5 bıçak darbesiyle, öğrencilerden H.İ.K. göğsü ve kalçası, M.C.B. ve R.Y. sağ elinden bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerden 4’ü tedavilerinin ardından taburcu edildi. Durumu diğerlerine göre daha ağır olan 1 öğrenciyse Urla Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Seferihisar’da geçen hafta da 3 polis vurulmuştu.

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#İzmir#Seferihisar#İMKB

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