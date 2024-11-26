Lise bahçesinde bıçaklı kavga

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Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya, okula dışarıdan geldikleri ileri sürülen Mehmet G. ve Bahadır Erdem G. de katıldı. Kavgada Mehmet G. 3’ü sol, 1’i sağ bacağından olmak üzere 4, Bahadır Erdem G. ise sol eli, sırtı ve karnından toplam 5 bıçak darbesiyle, öğrencilerden H.İ.K. göğsü ve kalçası, M.C.B. ve R.Y. sağ elinden bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerden 4’ü tedavilerinin ardından taburcu edildi. Durumu diğerlerine göre daha ağır olan 1 öğrenciyse Urla Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Seferihisar’da geçen hafta da 3 polis vurulmuştu.