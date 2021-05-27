Lisans KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte 2021 ÖSYM KPSS takvimi
Kamuda memur olmak için katılım sağlanan KPSS'nin 2021 Lisans oturumları toplam 3 etapta sona erecek. Bu yılki sınava katılım sağlamak için günlerdir hazırlanan yüz binlerce üniversite mezunu aday, başvuru takviminin ne zaman işlemeye başlayacağını merak ediyor. Peki, 2021 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?
KPSS başvuruları için geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde ÖSYM'nin DGS başvuruları için süreci başlatması ile bu kez de gündeme KPSS geldi. Bu yıl sadece lisans mezunlarına yönelik düzenlenecek KPSS'nin ne zaman yapılacağının yanı sıra başvuru tarihleri de sorgulanıyor. İşte, 2021 ÖSYM KPSS takvimi...
2021 KPSS LİSANS TAKVİMİ
2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos’ta düzenlenecek.
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos’ta yapılacak.
ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.
BAŞVURULAR NE ZAMAN?
KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Haziran’da sona erecek.
Kripto Para Piyasaları için Bigpara