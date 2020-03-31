Lisan kelimesinin bir adet eş anlamlı kelimesi mevcuttur.

Lisan Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Lisan kelimesinin eş anlamlı kelimesi " Dil " kelimesidir. Dil kelimesi aynı zamanda lisan anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bu kelimeyi lisan eş anlamlısı olarak sorunsuz bir şekilde hataya mahal vermeden kullanabiliriz. Ayrıca dil kelimesini lisan kelimesi ile aynı cümlede kullanmamız halinde anlam bütünlüğünde biz bozulma olmaz.

TDK'ya Göre Lisan Eş Anlamlısı

Dil kelimesini de yaşamımız boyunca çok sık duyabilmekteyiz. Bu kelime de lisan kelimesiyle eş değer bir yapıdadır. Bu kapsamda aynı yerde kullanımında bir yanlışlık söz konusu olmayacaktır. TDK'nın sözlüğüne göz atmamız halinde dil kelimesinin aynı zamanda lisan kelimesi ile eş değer bir yapı barındırdığını rahatlıkla görebilmekteyiz.