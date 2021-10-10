Lions Cartel’e Organize tokadı

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Almanya’da doğup büyüyen Afgan kökenli Sanger Ahmet çeşitli suç gruplarının içinde yer aldıktan sonra, Frankfurt’ta lideri olduğu Lions-Cartel grubunu kurdu. Bir spor salonunda kümelenen grup üyeleri yanlarına özellikle göçmen çocuklarını alarak büyüdü. Alman polisi 30’dan fazla suça karıştığını tespit ettiği grubun lideri Sanger Ahmet ve 4 adamını 2017 yılında Afganistan’a sınır dışı etti. Alman basınında çıkan haberlere göre, Sanger Ahmet gözaltı sürecindeyken, rahat bırakılmaması durumunda Frankfurt’ta yaşayan Afganları cinayete teşvik edeceğini söyledi. Suç örgütü sosyal medyadan silahlarla çekilmiş fotoğraflar yayınladı. Alman yetkililer bu gelişme üzerine özellikle polislerin ailelerinin koruma altına alınacağını açıkladı.

Sanger Ahmet geçtiğimiz haftalarda sosyal medyasında İstanbul’dan fotoğraflar paylaştı. Fotoğrafların hemen ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yakın takibe aldıkları Lions-Cartel üyelerinin izini Bahçelievler’deki bir otelde buldu. Hepsi Türkiye’ye yasadışı yollardan girmiş ve bazı küçük gruplarla bağlantı kurmaya çalışmıştı.

BELGELERE EL KONULDU

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Geçen perşembe günü otele baskın yapan polisler, Sanger Ahmet’i ve beraberindeki adamları l J.Y., S.V., M.A.D. ve O.M.’yi gözaltına aldı. Yere yatırılan Sanger Ahmet ve adamları arkadan kelepçelendi. Odalarında yapılan aramalarda tüm belgelerine el konuldu. Sanger Ahmet ve adamları sorguya alındı. Polis, Interpol aracılığıyla operasyon bilgilerini Alman polisine de iletti.

Sanger Ahmet yakalandığında, hiçbir zaman yanından ayırmadığı, üzerinde “dünya başkanı” yazan yeleği de yanındaydı. Sanger Ahmet’in yeleğinde 4 aslan başı ve 2 Kalaşnikof rozeti ile 6 yıldızlı bir yama bulunuyor.



