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'Lions-Cartel' suç örgütü lideri Sanger Ahmadi ve 4 çete üyesi sınır dışı edilecek

#Suç Örgütü#Sanger Ahmadi#Sınır Dışı Kararı

Almanya'da 30'dan fazla suça karıştığı belirtilen "Lions-Cartel" uyuşturucu ve organize suç örgütünün lideri Afganistan uyruklu Sanger Ahmadi ve 5 örgüt üyesi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çete üyelerinden biri serbest bırakılırken, Ahmadi ve 4 adamı sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiler.

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Almanya'da 30'dan fazla suça karıştığı belirtilen, uyuşturucu ve organize suç çetesi 'Lions-Cartel'in Afganistan uyruklu lideri Sanger Ahmadi sınır dışı edilmişti. Sanger Ahmadi'nin sosyal medya hesapların yaptığı paylaşımlarda Türkiye'de olduğunun belirlenmesi üzerine, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sanger Ahmadi'nin Bahçelievler'de bulunan bir otelde kaldığını belirlemişti.

Afgan suç örgütü lideri Sanger Ahmadi İstanbulda yakalandı

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Ekipler, 7 Eylül Perşembe günü örgüt lideri Sanger Ahmadi'nin kaldığı otele baskın düzenledi. Ahmadi ve çete üyesi oldukları belirtilen l J.Y., S.V., M.A.D. ve O.M. lobide gözaltına alınırken, çalışmaların devamında H.S. isimli bir şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler. Adliyeye sevk edilen örgüt üyesi O.M., serbest bırakılırken, çete lideri Sanger Ahmadi, J.Y., S.V., M.A.D. ve H.S.'nin adli işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiler.

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#Suç Örgütü#Sanger Ahmadi#Sınır Dışı Kararı