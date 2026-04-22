Linç edilen eşi için adalet istedi... Yaralı halde sokakta gezdirilmişti

Daha sonra dövülüp yaralı halde sokaklarda gezdirilen Arslan, kan kaybı nedeniyle hayatını kaybetti. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Süleyman D., Efe Hamza T. ve Baran Eren tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İŞKENCEYLE ÖLDÜRÜLDÜ

Kız çocuğu G.S. ile annesi N.S.'nin ifadesine başvuruldu. G.S.’ye Ergün Arslan’ın fotoğrafı gösterilip fotoğrafını çeken kişi olup olmadığı soruldu. G.S. ise fotoğrafı çeken kişinin başkası olduğunu söyledi. Arslan’ın otopsi raporunda, “Koltuk altında ve her iki kalçada bıçak yarası, darp sonucu ağzındaki dişlerin yerinde olmadığı, burunda, dudakta yoğun kanama, burunda aşırı morarma, sol diz altında yaralanmaya bağlı morarma ve kanama, vücutta aşırı yaygın kan bulaşması” ifadeleri yer aldı.

İYİ HAL VE CEZA İNDİRİMİ

Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, 6 sanığın da cinayet suçunu işledikleri yönünde mahkemede tam bir vicdani kanaat olduğunu belirterek tutuklu sanıklardan Baran Eren ve Süleyman D.’yi müebbet hapisle cezalandırdı. Ardından Baran Eren’in cezasını iyi hal indirimi uygulayarak 25 yıla indirdi. Tutuklu Süleyman D.’nin cezası da suç tarihinde 18 yaşından küçük olduğu için 11 yıl 8 aya indirilerek, ikisinin de tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme, tutuksuz diğer 4 sanığa da ‘kasten öldürmeye yardım etmek’ suçundan, olay tarihinde 18 yaşından küçük oldukları için önce müebbet hapis verdi, ardından da cezalarını 10’ar yıl 5’er aya indirdi.

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi kararı bozdu. Diyarbakır 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 2’nci duruşması dün görüldü. Ergün Arslan’ın eşi Azize Arslan, duruşmada, “Ben tüm sanıkların eşimi öldürmeleri nedeniyle ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmalarını talep ederim” diye konuştu.

Mahkeme heyeti duruşmayı 14 Temmuz’a erteledi.