Lina'nın göğüs kabartan başarısı: Dünya birincisi olan tek Türk oldu

Haberin Devamı

Trabzon'un Yomra ilçesinde yaşayan Mehmet Salih ve Ayça Saka çiftinin kızları Lina, ilkokula başlamadan önceki gibi matematik merakıyla katıldığı çeşitli sınavlarda dereceler elde ediyor.

Geçen yıl kasım ayında ABD'deki Güney Illinois Üniversitesi (SIU) ve Singapur Uluslararası Matematik Yarışmaları Merkezi (SIMCC) tarafından ortaklaşa düzenlenen Amerikan Matematik Olimpiyatı'na katılan Lina Saka, 40 ülkeden binlerce öğrencinin yer aldığı organizasyonda tam puan alarak kendi seviyesinde Türkiye 1’incisi ve dünya 310’uncusu olmuş, Singapur'a gitmeye hak kazanmıştı.

Haberin Devamı

Öğrenci, bu yıl ayrıca FISO Olimpiyatları’na katılarak gümüş madalya kazandı ve Dubai’de düzenlenecek organizasyona davet edildi. Son olarak 153 ülkenin katıldığı STEM Olimpiyatları’na giren Saka, uluslararası yarışmanın matematik kategorisinde tüm soruları doğru yanıtlayıp 100 tam puan alarak altın madalyanın sahibi oldu. Tüm sınıf kategorileri arasında dünya birincisi olan tek Türk öğrenci ünvanını elde eden Lina, temmuzda İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenecek olan final yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek.

‘GURURLU HİSSETTİM’

Türkiye birinciliğinin ardından kazandığı dünya birinciliğinin gurur verici olduğunu kaydeden Lina Saka, “Amerikan Matematik Olimpiyatları'nı kazandığımda çok mutlu olmuş, gururlu hissetmiştim. Onun üzerine dünya birinciliğini de kazanınca yine çok gururlu hissettim. Singapur’a gitmeye hak kazandığımda yapabileceğime daha çok inandım. Daha istekli çalışmaya başladım. Sınava katıldım ve başarabildiğim için çok mutlu hissediyorum.

Haberin Devamı

Normal bir sınav gibi düşünerek girdim ve çıktığımda da güzel geçtiğinin farkındaydım. 60 dakikada 25 soru çözdüm. Şu ana kadar 3 sınava katıldım. İlki Amerikan Matematik Olimpiyatları'ydı. Altın madalya alarak Singapur’a gitmeye hak kazandım. İkincisi FISO Olimpiyatları'ydı, gümüş madalya kazanarak Dubai’ye gitmeye hak kazandım. Son olarak STEM Matematik Olimpiyatları'na katıldım ve 100 tam puan alarak tüm kategoriler arasından dünya birincisi olan tek Türk oldum” dedi.

‘BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRMASINI İSTİYORUZ’

Lina'nın annesi Ayça Karadeniz Saka, kızının hayallerini gerçekleştirmek için destek beklediğini ifade ederek, “Singapur başarısının ardından bizim hayatımız bayağı bir değişti. Çok arayıp soranlar oldu ve tebrikler aldık. Lina’nın inancı ve bizim de ona olan inancımız kat kat arttı. Bu inançla birlikte Lina FISO Olimpiyatları'na girdi ve gümüş madalya kazanarak Dubai’ye davet aldı.

Haberin Devamı

Sonrasında STEM Olimpiyatları'na girdi. Büyük bir organizasyonla, 153 ülke arasında düzenlendi. Lina 100 tam puanla dünya birincisi oldu. Tüm sınıf kategorileri arasında dünya birincisi olan tek Türk Lina oldu. Ayrıca da mutluyuz. Ülkemizi temsil etme hakkı kazandı ve Roma’ya davet aldı. Ailesi olarak mutlu ve heyecanlıyız.

Finallerde ülkemizi orada temsil etmesi için de istekli ve sabırsızız. Bunların hepsi maalesef maliyetli oluyor. Bizim kaldıramayacağımız rakamlar boyutuna geldi. Singapur için söz verdik. Karşımıza çıkan rakamlar uçuk. Konaklama, uçak bileti, oradaki 5 günlük bir süreci düşününce maliyeti fazla oluyor. Her ikisi de temmuzda olacak. Haziran sonu da Dubai’ye davet aldı. Üçü de aynı tarihlere denk gelince zorlanıyoruz. Götürüp götüremeyeceğimiz de meçhul.

Haberin Devamı

Lina bunu kazandı ve orada olup bayrağımızı dalgalandırmasını istiyoruz. Hepsine götüremeyecek, seçim yapmak zorunda kalacak gibi duruyoruz. Lina gibi başarılı olan çocuklar da var. Hepsi için destek bekliyoruz. Eğitime ve bilime gönül vermiş insanlardan destek bekliyoruz” diye konuştu.

‘BU BAŞARIYI ELİMİZDEKİ İMKANLARLA DESTEKLEYECEĞİZ’

Kızının başarısıyla mutlu olduğunu ifade eden Mehmet Salih Saka ise “Lina, zeki bir çocuk, verilen tüm bilgileri alabiliyor. Başarılı ve bu başarı bizi de çok mutlu ediyor. Düzenli ve istikrarlı çalışıyor. Gerektiği zaman oyun da oynuyor. Çok kitap okur, neredeyse kitap yetiştiremiyoruz. Başarılarının karşılığını gerçekten aldı ve bu başarının farkında. Başarılarının devamını diliyorum. Bir baba için kız çocuğunun başarısı çok farklı oluyor. Bu başarıyı elimizdeki imkanlarla olabildiğince destekleyeceğiz” diye konuştu.

Haberin Devamı