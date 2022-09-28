Lina'nın cansız bedeni derin dondurucuda bulunmuştu! Çocuğu üşümesin diye hırkasını tabutuna sardı

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Gaziantep'te 4 yıllık evli olan Melisa İlhan eşi Abdurrahman Erbay'dan yaklaşık 1 yıl önce ayrıldı. 3 ay önce resmi olarak boşanan Melisa İlhan, iddiaya göre ortaokul arkadaşı olan Muhabbet Toz ile birlikte yaşamaya başladı. Melisa İlhan'ın kızları 3 yaşındaki Lina Nazlı ile 1,5 yaşındaki Naime Ceyda, Muhabbet Toz ve sevgilisi Mehmet Aksu tarafından alıkonuldu.

​Pazartesi günü bir televizyon programına katılan Melisa İlhan, kayıp kızlarının bulunmasını istedi. Melisa İlhan'ın yaşadıklarını anlattığı programa telefonla katılan Kiraz Alkurt, küçük kızı Naime'nin kendisine bırakıldığını ve bakıcılık yaptığını söyledi. Bunun üzerine eve giden ekipler Naime'yi teslim aldı, Kiraz Alkurt ise gözaltına alındı.



Naime ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alındı.



MONTUNU TABUTUNA SARDI

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Gaziantep'te darp edilerek öldürüldüğü tespit edilen ve cesedi derin dondurucuda bulunan 3 yaşındaki Lina’nın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.





Cenaze öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazıyla defnedilirken, cenaze töreninde baba Abdurrahman Erbay kızı üşümesin diye tabuta montunu sardı. Ayakta güçlükle duran Erbay, kızının tabutunu taşıyarak cenaze aracına kadar götürdü.

Cenazeye Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve aile katıldı.

2 TUTUKLAMA

Gaziantep'te 3 yaşındaki Lina Nazlı Erba'nın ölümüyle ilgili gözaltına alınan Mehmet Aksu, Muhabbet Toz ve Kiraz Alkurt, savcılık sorgulamasının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden Mehmet Aksu ve Muhabbet Toz'un tutuklanmasına karar verirken, Kiraz Alkurt ise serbest bırakıldı.



