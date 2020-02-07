Limonlu Deresi taştı seraları ve narenciye bahçelerini su bastı

Erdemli’nin yüksek kesimlerinde 2 gündür etkili olan sağanak yağış, sele neden oldu. Toros Dağları'ndaki karlar, yağmur suyu ile birlikte eriyerek Limonlu Deresi'nin debisinin yükselmesine ve taşmasına neden oldu. Taşkın sonrasında piknik alanları da sular altında kaldı. Suyun yükselmesi de Limonlu- Kayacı Vadisi'ne giden yolun kapanmasına neden oldu. Ayrıca, Limonlu Deresi çevresinde bulunan muz seraları ve narenciye bahçeleri de sular altında kaldı.

Limonlu’da 3 dönüm muz serası olan ve serasını su basan Mehmet Keser, "Her yıl bu Limonlu Deresi taşıyor. İki gün yağmur yağsa dere yükseliyor ve taşıyor. Taşkın sonrasında bizim seralar da su altında kalıyor. Su basan seramızda ürünlerimiz heba oluyor. Bir yıllık emeğimiz boşa gidiyor. Seramızı su bastığı zaman ürünlerimiz büyümüyor ve alıcı çıkmıyor. Limonlu deresi ıslahı yapıldıktan sonra su taşkınları daha çok oluyor. Derenin dibi milli ve kargılar çıkıyor ayrıca, dere sürekli temizlenmediği için tıkanmalar meydana geliyor ve taşkınlar oluyor. Yetkililerden bu soruna çözüm bulmasını istiyoruz” dedi.