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Limanlardan lüks sıfır araçların anahtarını çaldılar

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#Kocaeli#Derince#Mahkeme
Limanlardan lüks sıfır araçların anahtarını çaldılar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 07:00

Kocaeli’de Derince ve Başiskele limanlarından nisan ayından itibaren farklı zamanlarda lüks sıfır otomobillerin anahtarları çalındı.

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Başlatılan soruşturmada Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından özel ekip kuruldu. İncelenen kamera görüntülerinin ardından kimlikleri tespit edilen şüpheliler 45 gün boyunca takibe alındı. 8 şüpheli, operasyonla yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları anahtarları başka biri çalmasın diye bir akrabalarının evinde sakladıkları ortaya çıktı. Ele geçirilen 136 otomobil anahtarına sahiplerine teslim edilmek üzere el koyuldu. 8 şüpheliden 6’sı emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. S.S. ve M.A. ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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#Kocaeli#Derince#Mahkeme

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