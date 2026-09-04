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Limanda sızıntı paniği: 35 işçi hastaneye kaldırıldı

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#Liman#Mersin#Kimyasal
Limanda sızıntı paniği: 35 işçi hastaneye kaldırıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2026 12:17

Mersin Limanı'nda gece saatlerinde kimyasal madde bulunan bir konteynerin üzerine iş makinesi devrildi. Oluşan sızıntıdan etkilenen 35 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Mersin Limanı’nda, saat 2.20 sıralarında içerisinde kimyasal madde bulunan bir konteynerin üzerine iş makinesinin devrilmesi sonucu sızıntı meydana geldi. Limandaki operasyonlar geçici olarak durdurulurken, işçiler tedbir amacıyla liman sahasının dışına alındı. Sızıntıdan etkilenen 35 işçi bölgeye ambulanslarla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Limanda sızıntı paniği: 35 işçi hastaneye kaldırıldı

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan Mersin Valiliğinden konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklama, “4 Eylül 2026 tarihinde saat 02.20 sıralarında, Mersin Uluslararası Limanı’nda bir iş kazası meydana gelmiştir. Olay yerine sevk edilen AFAD ekiplerince yapılan incelemede, iş makinesinin bir konteynerin üzerine devrilmesi sonucu sızıntı meydana geldiği ve etil akrilat olarak değerlendirilen maddenin çevreye yayılarak yoğun kokuya neden olduğu tespit edilmiştir. AFAD KBRN ekiplerince yapılan ölçümlerde herhangi bir olumsuz değere rastlanmamıştır. Tedbir amacıyla bölgede güvenlik alanı oluşturulmuş ve kısa sürede konteyner izole bir alanda bulunan güvenlik havuzuna taşınmıştır. Yoğun kokudan etkilenen 35 kişinin genel sağlık durumları iyi olup sağlık gözetimleri sürdürülmektedir. Durumdan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” denildi.

 

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#Liman#Mersin#Kimyasal

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