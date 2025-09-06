×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Likya Yolu'nda yürüyüş yaparken kaybolan Çinli turist aranıyor

Güncelleme Tarihi:

#Muğla#Likya Yolu#Kayıp
Likya Yolunda yürüyüş yaparken kaybolan Çinli turist aranıyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2025 12:46

Muğla’nın Fethiye ilçesi Faralya Mahallesi’nde, Likya Yolu’nda yürüyüş yaparken kaybolan Çin uyruklu Xu Wenkai (30) için arama çalışması başlatıldı.

Haberin Devamı

Çin’den Fethiye’ye tatile gelen Xu Wenkai’nin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne önceki gün kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ekipleri, Wenkai’nin en son Kabak Koyu ile Kelebekler Vadisi arasında çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştığını belirledi.

Likya Yolunda yürüyüş yaparken kaybolan Çinli turist aranıyor

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Xu Wenkai’nin bulunması için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, AFAD ve sivil toplum kuruluşlarının da aralarında bulunduğu ekipler görevlendirildi. Çalışmalara 43 personel, 9 araç, 1 kadavra köpeği ve 1 iz takip köpeği de katıldı.

Wenkai'yı arama çalışmaları sürüyor.

Gözden KaçmasınAnne canlı yayında itiraf etti: 13 yaşındaki kız çocuğunu para karşılığı evlendirdilerAnne canlı yayında itiraf etti: 13 yaşındaki kız çocuğunu para karşılığı evlendirdilerHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınABD-Venezuela arasında savaşın ayak sesleriABD-Venezuela arasında savaşın ayak sesleriHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Muğla#Likya Yolu#Kayıp

BAKMADAN GEÇME!