Likya Yolu'nda mahsur kalan 2 arkadaş, 3 saat sonra kurtarıldı
ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, yürüyüşe çıktıkları Likya Yolu'nda mahsur kalan Osman Ateş ve Berat Toprak Karakaya, Sahil Güvenlik ve AKUT ekipleri tarafından 3 saat sonra kurtarıldı.
Kaş'ta dün öğleden sonra Likya Yolu'nda yürüyüşe çıkan Osman Ateş ve Berat Toprak Karakaya'nın yaklaşık 1,5- 2 saat sonra Limanağzı bölgesinde suyu bitti. Bu sırada Berat Toprak Karakaya epilepsi nöbeti geçirdi. Arkadaşı için endişelenen Osman Ateş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi.
İhbar üzerine AKUT Kaş- Kalkan ekibi ile Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye geldi. Osman Ateş ve Berat Toprak Karakaya'ya ulaştı. Karakaya'ya ilk müdahaleyi yapan ekipler, 2 arkadaşı, Limanağzı Plajı'na indirerek, buradan Sahil Güvenlik botuyla Kaş Limanı'na götürdü. Sağlık ekiplerine teslim edilen Ateş ve Karakaya ambulansla Kaş Devlet Hastanesi'ne götürülüp, sağlık kontrolünden geçirildi.
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