Likya Yolu'nda kaybolup mahsur kaldılar! 2 arkadaşı jandarma kurtardı

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Likya Yolu'nda yürürken rotalarını kaybeden arkadaşlar Sena Feyza Güzel ile Seyit Tutkuncan Bozkurt, dün saat 15.00 sıralarında, Beldibi Mahallesi Gökkaya mevkisinde sarp ve kayalık alanda mahsur kaldı. İhbar üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı timleri, arama çalışması başlattı.

Ekiplerin 6 saatlik arama-kurtarma çalışması sonrası 2 arkadaşa ulaşıldı. Alanın sarp ve kayalık olmasından dolayı JAK ekipleri, Güzel ve Bozkurt'u, dağcılık ekipmanıyla bulundukları yerden indirdi. 2 arkadaşın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.