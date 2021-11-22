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Likya Yolu'nda kaybolup mahsur kaldılar! 2 arkadaşı jandarma kurtardı

#Likya Yolu#Kayıp#Antalya

Antalya'nın Kemer ilçesinde, Likya Yolu'nda rotalarını kaybedip, sarp ve kayalık alanda mahsur kalan Sena Feyza Güzel (22) ile arkadaşı Seyit Tutkuncan Bozkurt (27), 6 saat sonra jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Likya Yolu'nda yürürken rotalarını kaybeden arkadaşlar Sena Feyza Güzel ile Seyit Tutkuncan Bozkurt, dün saat 15.00 sıralarında, Beldibi Mahallesi Gökkaya mevkisinde sarp ve kayalık alanda mahsur kaldı. İhbar üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı timleri, arama çalışması başlattı.

Likya Yolunda kaybolup mahsur kaldılar 2 arkadaşı jandarma kurtardı

Ekiplerin 6 saatlik arama-kurtarma çalışması sonrası 2 arkadaşa ulaşıldı. Alanın sarp ve kayalık olmasından dolayı JAK ekipleri, Güzel ve Bozkurt'u, dağcılık ekipmanıyla bulundukları yerden indirdi. 2 arkadaşın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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#Likya Yolu#Kayıp#Antalya

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