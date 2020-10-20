Likya Yolu yürüyüşünde mahsur kalan 2 kadın kurtarıldı
Antalya'nın Kaş ilçesinde Likya Yolu yürüyüşünde havanın kararması nedeniyle mahsur kalan 2 kadını, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.
Likya Yolu Aperlai mevkisinde dün akşam saatlerinde yürüyüş yapan 2 kadının mahsur kaldığının bildirilmesi üzerine, Kaş Sahil Güvenlik ekibi olay yerine sevk edildi. Bölgeye giden ekiplerin yaptığı arama çalışmaları sonucunda 2 kadın kayalıklar üzerinde bulundu. Ekipleri, 2 kadını botlarla Kaş Limanı'na ulaştırdı.
2 kadının Likya Yolu'nda yürüyüş yaptıkları, havanın kararması nedeniyle korktukları ve yola devam edememeleri nedeniyle yardım istedikleri öğrenildi. Sağlık durumu iyi olan 2 kadın daha sonra ekipler tarafından evlerine bırakıldı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle