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Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya) (DHA)
Haber Giriş: 20.10.2020 - 16:50 | Son Güncelleme:

Likya Yolu yürüyüşünde mahsur kalan 2 kadın kurtarıldı

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Likya Yolu yürüyüşünde mahsur kalan 2 kadın kurtarıldı
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Antalya'nın Kaş ilçesinde Likya Yolu yürüyüşünde havanın kararması nedeniyle mahsur kalan 2 kadını, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Likya Yolu Aperlai mevkisinde dün akşam saatlerinde yürüyüş yapan 2 kadının mahsur kaldığının bildirilmesi üzerine, Kaş Sahil Güvenlik ekibi olay yerine sevk edildi. Bölgeye giden ekiplerin yaptığı arama çalışmaları sonucunda 2 kadın kayalıklar üzerinde bulundu. Ekipleri, 2 kadını botlarla Kaş Limanı'na ulaştırdı.

2 kadının Likya Yolu'nda yürüyüş yaptıkları, havanın kararması nedeniyle korktukları ve yola devam edememeleri nedeniyle yardım istedikleri öğrenildi. Sağlık durumu iyi olan 2 kadın daha sonra ekipler tarafından evlerine bırakıldı.

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