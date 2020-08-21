Likya, Patara ve Belkıs’tan güzel haber

Antalya’nın 18 kilometrelik Patara plajı nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan caretta caretta’ların yüzlerce yıllık yuvası. Deniz kaplumbağaları yumurtalama döneminde buraya gelip yavruları için en uygun noktaya ulaşıyor, günler süren bir çabayla 35-40 cm’lik çukurlar açıp yumurtalarını yerleştiriyor. Burada bulunan üçgen levhalar yerli ve yabancı tatilcilere denizkaplumbağası yumurtasının olduğu yeri gösteriyor ve plajda herkes bu noktalara dikkat ediyor. Deniz kaplumbağalarının erişkinliğe ulaşma oranı 1000’de bir. Denize ulaşan yavrular 24 saat içgüdüsel olarak ‘yüzme çılgınlığı’ olarak anılan bir davranış gösteriyor.

ARTIK EVLERİNDELER

Ekosistem için çok önemli olan bu hayatta kalma savaşı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteğiyle Patara Deniz Kaplumbağaları Koruma ve İzleme Programı’yla destekleniyor. Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nin yürüttüğü (DEKAMER) program kapsamında kıyılarda yaralı bulunan caretta caretta’lar tedavi ediliyor. Rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam alanlarına alışabilmeleri için özel gözlem alanları da bulunuyor. Merkezde, çip takılan bazı kaplumbağalar takip ediliyor ve deniz kaplumbağalarının rotalarıyla ilgili bilgi elde ediliyor. Önceki gün Patara plajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un da katıldığı törenle yeniden suya bırakılan ‘Likya’, ‘Patara’ ve ‘Belkıs’ isimli deniz kaplumbağalarından dün ilk sinyaller Patara açıklarında alınırken su altındaki serüvenleri adım adım izlenecek.

8 BİN YAVRU DENİZLE BULUŞTU

Patara Denizkaplumbağaları Koruma ve İzleme Programı yürütücülerinden Prof. Dr. Eyüp Başkale, denizkaplumbağalarının 2020 serüvenini şöyle anlattı: “Denizkaplumbağaları mayıs ayı itibarıyla yuvalama dönemine girdi. Tüm yuvaları tespit ederek koordinatlarını belirledik ve koruma altına aldık. Temmuz ortası gibi yavru çıkışları başladı. Şu anda hem yuvalama hem de yavru çıkışı dönemindeyiz. Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan tenhalık ve koruma çalışmaları sayesinde bu dönemde ortalama 200 yuva çıkışı yaşanırken bu yıl 433 boş yuva bulundu. Koruma çalışmalarının meyvelerini topladığımızı söyleyebiliriz. Normalde yılda ortalama 7 bin yavru denize gidebiliyordu, şimdiden 8 bin yavruyu denizle buluşturmayı başardık.”