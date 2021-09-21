Lifij’in mezarına işporta işgali

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Aydemir KADIOĞLU-Samsun’un Ladik ilçesine bağlı Karaaptalsultan köyünde 1886’da doğan Hüseyin Avni Lifij, 20 yaşında yaptığı resimlerle Osmanlı’da ilk müzeyi kuran ve Kaplumbağa Terbiyecisi gibi ünlü resimleriyle tanınan Osman Hamdi Bey’in dikkatini çekmişti. Osman Hamdi Bey eğitim için Paris’e göndermek istediği öğrencilerin listesini, yaptıkları resimlerle birlikte Sultan Abdülmecid’e sundu. Hüseyin Avni Lifij’in Pipolu Otoportre isimli eseri, kendisi de ressam olan Sultan Abdülmecid tarafından beğenildi. Lifij böylelikle Paris’e gitti ve Ressam Fernand Cormon’un atölyesinde çalıştı. 1915’te İstanbul’a döndü, güzel sanatlar akademisi olan Sanayi-i Nefise Mektebi’nde öğretmen olarak çalıştı.

ATATÜRK’ÜN MİSAFİRİ OLDU



Ekim 1922’de Bursa’ya Mustafa Kemal’i karşılamak için giden öğretmenler arasında sanatçı ile birlikte eşi Harika ve eşinin kardeşi heykeltıraş Nijad da bulunuyordu.

Mustafa Kemal, Avni Lifij’i Ankara’ya götürdü ve Erkanı Harbiye’de dört ay misafir etti. Sanatçı Ankara’ya bu ilk ziyaretinde Mareşal Fevzi Çakmak’ın portresini çizdi. Ancak 2 Haziran 1927’de, henüz 41 yaşında hayatını kaybetti. Pierre Loti’de toprağa verildi. 1970’li yıllarda Lifij için bir anıtmezar inşa edildi.

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Türk resminde 1914 Kuşağı olarak adlandırılan ressamlar grubunun en önemli isimlerinden sayılan Hüseyin Avni Lifij’in mezarı şimdilerde seyyar satıcılar tarafından adeta işgal edildi.