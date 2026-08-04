‘Lidyalı Genç’ uykusundan uyandı

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Manisa’nın Salihli ilçesindeki Sardes Antik Kenti’nde yürütülen kazılarda, ayakta duran genç bir erkeği tasvir eden anıtsal mermer heykel bulundu. M.Ö. 470-450 yılları arasına tarihlendirilen heykelin mevcut yüksekliğinin 2.2 metre olduğu belirlendi. İnsan boyutlarını aşan ölçüleriyle döneminin nadir örnekleri arasında yer alan eser, iki büyük parça hâlinde bulundu. Heykelin ayakları ile bazı küçük parçalarının ise eksik olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Roma Dönemi’nde Sardes’in girişindeki sütunlu caddenin döşemesinde devşirme taş olarak kullanılan heykelin yüzü aşağıya gelecek şekilde yerleştirildi. Bu durumun ise eserin yüz hatları ile ayrıntılarının yüzyıllar boyunca büyük ölçüde korunmasını sağladığı aktarıldı. Kazı çalışmalarında çevresi dikkatle temizlenen heykel, uzman ekip tarafından bulunduğu yerden güvenli şekilde kaldırıldı.

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SAĞ ELİNDE AYVA TAŞIYOR

Heykelin, dik duruşu ve uzun saçlarıyla MÖ 6’ncı yüzyıl örneklerini anımsattığı belirtilirken, yüz hatları, ellerindeki anatomik ayrıntılar ve diğer özelliklerinin ise MÖ 5’inci yüzyılın ilk yarısına işaret ettiği vurgulanıyor. Genç erkeğin üzerinde kalın bir himation, ince bir chiton ve bunların altında yatay çizgiler taşıyan farklı bir giysi bulunuyor. Anadolu ve Yunanistan’daki benzer heykellerde karşılaşılmayan bu giysi biçiminin, eserin yerel özelliklerini ve Lidya kültürüyle bağını ortaya koyduğu değerlendiriliyor. Heykelin sağ elinde ise bir tanrıya ya da tanrıçaya adak olarak sunulmak üzere taşıdığı düşünülen bir meyve bulunuyor. Söz konusu meyvenin ayva olabileceği üzerinde duruluyor.

Eserin, Sardes’in Ahameniş Pers İmparatorluğu’nun batı eyaletinin satrap başkenti olduğu döneme tarihlendiği vurgulandı. Anıtsal heykelin, Ege’de gelişen klasik sanat anlayışı ile Lidya’nın giyim geleneklerini ve görsel dilini bir araya getirmesi bakımından öne çıktığını belirten arkeologlar, keşif ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

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“Eserin, MÖ 5’inci yüzyılın başlarında Sardes’te yaşayan seçkin kesimin kültürü, inançları ve gündelik yaşamına ilişkin yeni veriler sunması bekleniyor. Antik Çağ’da bu tür mermer heykellerin çoğunlukla boyalı olduğu biliniyor. Konservasyon ekibi, eserin üzerinde günümüze ulaşmış olabilecek pigmentlere zarar vermeden temizlik yapılması için kapsamlı bir bilimsel çalışma yürütecek. Heykelin yüzeyindeki ve çevresindeki toprakta bulunabilecek boya izleri incelenecek.”

MANİSA MÜZESİ’NDE SERGİLENECEK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda keşfin Sardes’te Anadolu arkeolojisine ışık tutacağını vurgulayarak, temizlik, bilimsel inceleme ve restorasyon işlemlerinin tamamlanmasının ardından Manisa Müzesi’nde sergileneceğini aktardı.

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ÇALINAN 29 BİN ESER AİT OLDUĞU TOPRAKLARDA

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele ekiplerinin 1980 yılından beri izini takip ettiği, yurtdışına kaçırılan 28 bin 811 kültür varlığının Türkiye’ye iadesi sağlandı.

Listeye göre Almanya’dan 8 bin 670, Hırvatistan’dan 4 bin 147, İngiltere’den 3 bin 750, Bulgaristan’dan 3 bin 61, ABD’den 2 bin 747, Sırbistan’dan 1865 eser getirildi.

2026’da Smyrna Agora kazılarında ele geçirildiği tespit edilen mermer heykel başının ABD’den gönüllü iadesi sağlandı. Ayrıca Adana Ulu Camii’nden 2002 ve 2003 yıllarında çalınan çiniler İspanya’dan, İstanbul Sultanahmet Camisi ve Rüstem Paşa Camisi’nden çalındığı tespit edilen İznik çini karonun İngiltere’den iadesi sağlandı. ABD’den de Zeugma Antik Kenti kökenli mozaik pano Türkiye’ye getirildi. - DHA