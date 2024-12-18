Lİdya sikkeleri evine dönüyor

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Yunanistan’ın Kipi Sınır Kapısı’nda, Yunan makamlarınca şüphe üzerine gerçekleştirilen bir arama, M.Ö. 7’nci yüzyıldan M.Ö. 5’inci yüzyıla kadar süren tarih aralığında darp edilmiş (basılmış) 1055 adet sikkenin ele geçirilmesini sağladı. Yunan makamlarınca sağlanan eser görüntülerini tek tek analiz eden Türk uzmanlar, günler süren detaylı çalışmanın ardından sikke grubunun tamamının Türkiye’ye ait olduğunu tespit etti.

Aralarında Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde görevli Nümizmat Ülkü Devecioğlu ve Doç. Dr. Hüseyin Köker’in de bulunduğu uzmanlar, Anadolu’da M.Ö. 7’nci yüzyıldan M.Ö. 5’inci yüzyıla kadar süren tarih aralığında darp edilmiş olan söz konusu gümüş sikkelerin arasında; ilk sikkeyi basan ve bir Anadolu uygarlığı olan Lidyalılar’a ait sikkelerin de bulunduğunu ortaya çıkardı.

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ANADOLU’DAN KAÇIRMIŞLAR

Gümüş sikkeler arasında ayrıca; Tarsus, Side, Aspendos, Soli-Pompeiopolis’de basılan sikkelere ait örneklerin de bulunduğu raporlandı. Raporda; sikkelerin bilimsel olarak Anadolu kıyılarının Akdeniz ticaretindeki yeri ve önemi ile Anadolu’nun bölgede önemli bir durak noktası olduğunu vurgulaması bakımından dikkat çekici olduğu vurgulandı.

Uzman tespitlerinin hemen ardından, Türk ve Yunan makamları arasında başlayan yoğun ve kesintisiz temaslar sonucunda Anadolu kökenli sikkeler, yarın Atina Nümizmatik Müzesi’nde düzenlenecek törenle Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni tarafından, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a teslim edilecek. Eserlerin gerekli bakım ve temizlik çalışmaları İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı’nda yapılacak. Eserler, İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde sergilenecek.

13 BİN ESERİN İADESİ SAĞLANDI

Bakanlık yetkilileri, kültür varlığı kaçakçılığı konusunda Hürriyet’e şu özel bilgileri aktardı: “Türkiye ve Yunanistan arasındaki bu eser iadesi, bu suçla mücadelede gösterilen kararlılık açısından verilen önemli bir mesaj. İki ülkede bulunan ve kültür varlığı kaçakçılığının önlenmesiyle ilgili tüm birimler arasındaki iletişimin artması bölgedeki kaçakçılık olaylarının azalmasına katkı sağlayacaktır. İadesi sağlanan son eserlerle birlikte 2024 yılında 1149, 2018 yılından bu yana 8 bin 953, 2002 yılından bu yana ise 13 bin 268 eser doğduğu topraklara döndü.”