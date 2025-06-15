Liderlerle diplomasi trafiği

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü.

İRAN HALKINA BAŞSAĞLIĞI

Erdoğan görüşmede İsrail’in İran’a yönelik hukuksuz saldırılarını en kuvvetli şekilde telin ettiğini belirtirken İran halkına can kayıpları nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti. İsrail’in saldırılarının uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu vurgulayan Erdoğan, bunun tüm bölgeyi ateşin içine çekmeyi amaçladığını, Netanyahu’nun saldırılarla nükleer müzakere sürecini sabote etmeye teşebbüs ettiğini kaydetti. Erdoğan İsrail’in, İran’a yönelik saldırılarla dünyanın dikkatini Gazze’deki soykırımdan uzaklaştırmaya çalıştığını belirtti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile de telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail’in yol açtığı şiddet sarmalının bölgeyi tehdit ettiğini, Suriye’nin bu çatışma ortamının dışında kalmasının önemli olduğunu ifade etti. Erdoğan, İsrail’in saldırganlığının oluşturduğu mevcut ortamda terör örgütleri ve radikal unsurlara karşı daha dikkatli olunması gerektiğini de belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile de bir telefon görüşmesi yaptı. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Erdoğan, Türkiye’nin İran ile İsrail arasındaki gerilimi yakından takip ettiğini, Türkiye’nin başlatılan nükleer müzakereleri, anlaşmazlığın çözümü için tek yol olarak gördüğünü ifade etti. Bu çerçevede Erdoğan, ABD’nin anlaşmazlığın çözümü için nükleer müzakerelerin devam etmesi gerektiğine dair görüşünü Türkiye’nin desteklediğini belirtti. Erdoğan, Türkiye’nin gerilimde kontrol dışı bir tırmanmanın önlenmesi için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu da ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefon görüşmesinde de İran’da nükleer sızıntıya neden olan saldırıların, İsrail’in bölgesel ve küresel güvenliği sorumsuzca tehdit ettiğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Erdoğan, bölgenin yeni krize tahammülünün olmadığını, çıkabilecek yıkıcı bir savaşın tüm bölge ülkelerine yönelik düzensiz göç dalgaları oluşturabileceğini, nükleer anlaşmazlığın yalnızca müzakerelerin sürdürülmesiyle çözülebileceğini kaydetti.

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FİLİSTİN’DE SOYKIRIMA SESSİZ KALINDI

Erdoğan ayrıca Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile de ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan liderlerle görüşmede, Filistin’deki işgal ve soykırıma sessiz kalınmasının İsrail’i bu noktaya getirdiğini vurguladı.

BEŞTEPE'DE GÜVENLİK ZİRVESİ

İran-İsrail çatışması devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de güvenlik zirvesi gerçekleştirildi. Zirvede Türkiye’nin muhtemel gelişmelere yönelik hazırlıkları değerlendirildi.

İran-İsrail çatışması devam ederken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bir güvenlik toplantısı düzenlendi. Toplantıda İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalı süreç bütün boyutlarıyla ele alındı. Beştepe’deki kritik toplantıya Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın ve AK Parti Sözcüsü Çelik katıldı.

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İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalı süreç bütün boyutlarıyla ele alındı. Güvenlik toplantısında İsrail’in bölgede giderek yayılan saldırganlığına ilişkin gelişmeler, çatışmaların sona erdirilmesi için ortaya konan diplomatik çabalar, saldırıların küresel ve bölgesel güvenliğe etkileri ve alınacak tedbirler, Türkiye’nin muhtemel gelişmelere yönelik hazırlıkları değerlendirildi.”

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HAKAN FİDAN'DAN TELEFON DİPLOMASİSİ: AZERBAYCAN VE MISIRLI MEVKİDAŞLARI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili görüşmelerde, İsrail’in İran’a gerçekleştirdiği saldırı ve diğer bölgesel konular ele alındı.