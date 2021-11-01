Liderlerle baş başa

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Zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi’nde iki lider basına kapalı, baş başa bir araya geldi. Görüşme 50 dakika sürdü. AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile de 40 dakika görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti.