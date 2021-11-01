Liderlerle baş başa

Zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi’nde iki lider basına kapalı, baş başa bir araya geldi. Görüşme 50 dakika sürdü. AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile de 40 dakika görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti.
Gizem çözüldü! Alec Baldwin olayında itiraflar peş peşe geldi
O olmasaydı bugün hiçbirimiz hayatta olmayabilirdik... Huzurlarınızda 'ölümsüz' kadın
Cristiano Ronaldo, Ariana Grande'yi geçti, o listede de zirveye yaklaştı! Paylaşımı milyonlarca beğeni aldı
Yonca Evcimik: Süleyman Bey 45 dakika nikahı bekledi
Dar gelirliye destek hamlesi