Liderlerin NATO Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelişleri sürüyor

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "NATO Zirvesi dolayısıyla Ankara'ya gelen Polonya Cumhurbaşkanı Sayın Karol Tadeusz Nawrocki, Bulgaristan Başbakanı Sayın Rumen Radev ve Avrupa Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi Başkanı Sayın Antonio Luis Santos da Costa'yı Esenboğa Havalimanı'nda karşıladık. Türkiye, bölgesel ve küresel güvenliğe katkı sunan diplomatik girişimlerde yapıcı rolünü kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

STARMER'IN UÇAĞI ANKARA'DA

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya ulaştı.

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Starmer'ın uçağı Ankara Havalimanı'na indi.

Keir Starmer ve İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper'ı Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve yetkililer karşıladı.

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Karşılaşamaya ilişkin Memişoğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere ülkemize gelen İngiltere Başbakanı Keir Starmer’i karşıladık. Zirve kapsamında yürütülecek temasların uluslararası iş birliğinin güçlenmesine, barış ve istikrarın pekişmesine vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere ülkemize gelen İngiltere Başbakanı Keir Starmer’i karşıladık.



Zirve kapsamında yürütülecek temasların uluslararası iş birliğinin güçlenmesine,… pic.twitter.com/4mxz0V57N2 — Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) July 7, 2026

SANCHEZ'İ BAKAN GÖKTAŞ KARŞILADI

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya ulaştı.

Sanchez'in uçağı Ankara Havalimanı'na indi.

Başbakan Sanchez'i havalimanında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve yetkililer karşıladı.

KARADAĞ BAŞBAKANI DA GELDİ

Ankara’da düzenlenen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic de, Ankara Havalimanı'na geldi.

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Spajic'i Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu karşıladı.