Liderlerin mesajlarında ortak vurgu: Barış ve sevgi

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BAYRAMIMIZ BAYRAM OLA

-TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: “İnsan oluş hikâyemizle başlayan “Kurban” ibadeti aslında “yakınlık” manasındadır. Bizleri bencilliğin esaretinden kurtarıp, sorumluluk sahibi insanlar olduğumuz şuuruna eriştiren, yeryüzündeki tüm ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi gözetmeye sevkeden, uzakları yakın eden, kavuşmaların, barışmaların, sevinçlerin bayramı olan Kurban Bayramı’mız mübarek olsun. Bayramlar, bizlere barış dolu yeni bir dünyanın mümkün olabileceğini de hatırlatıyor. Hoyratlıktan, gönül kırıcılıktan, şiddetten, her türlü kötülükten bunalmış olan insanlığın, bayramlar vesilesi ile sevginin, dayanışmanın ve barışın değerini bir kez daha anlayacağını ümit ederim. Bayramımız bayram ola.”

ARINMANIN GÜNÜ

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “Kurban Bayramı birlikteliğin olduğu kadar sevginin, hoşgörünün, gülümsemenin, selamlaşmanın, önyargılarımızdan arınmanın da günüdür. Bunları gerçekleştirdiğimizde adaleti de inşa etmiş olacağız. Açıkça ifade etmek gerekirse, adalet arayışı aynı zamanda umudun tüketilmemesi ve umut arayışımızın da hep diri tutulması demektir. Ahlaki, vicdani ve insani değerleri bayramlarda hatırlayan değil, doğanın doğallığını korumak dahil, yaşamın her alanına yayan bir ülkede, yaşamak isteriz. Ekonomik buhran nedeniyle neşesi elinden alınan sevgili halkımızın, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmesini dilerim.”

BUZLAR ERİSİN

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-MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Çok şükür Mübarek Kurban Bayramı’na ulaşmanın; kurban ibadetinin insani, vicdani ve İslami mükafatlarına layık olabilmenin yeni bir fırsat dönemine kavuşmanın huzuru içindeyiz. Kurban, bir Müslüman’ın tüm varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun manevi delil ve kefaretidir. Küslerin barışıp kucaklaşması dargın gönüller arasındaki buzların erimesi, sıla-i rahim ruhunun vatanımızın her yöresinde tıpkı bir bayrak gibi yükselmesi yürekten niyazımızdır. Aziz vatandaşlarımızın, Türk-İslam aleminin Mübarek Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor şükranlarımı sunuyorum.”