×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Kurban Bayramı#Liderler#Recep Tayyip Erdoğan
Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2026 14:12

Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayramı İstanbul'da geçirecek.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirecek. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da İstanbul'da olacak. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, bayramın 2'nci günü parti genel merkezinde partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşacak.

Gözden KaçmasınÖzel haddini aşıyor AK Parti Sözcüsü Çelik: Sayın Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir'Özel haddini aşıyor' AK Parti Sözcüsü Çelik: Sayın Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdirHaberi görüntüle

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Ankara'da, Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları ise Hatay'da olacak. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan Kayseri'de, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu İstanbul'da bayram tatilini geçirecek.

Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan İstanbul'da, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Afyonkarahisar'da, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu Ankara'da olacak. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici bayramın 3'üncü gününde Ankara'da parti genel merkezinde partililerle bayramlaşacak. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, bayramı memleketi Manisa'da geçirecek.

Gözden KaçmasınCumhurbaşkanı Erdoğandan Milli Aile Haftası paylaşımı: Kararlılıkla sürdüreceğizCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Aile Haftası paylaşımı: Kararlılıkla sürdüreceğizHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kurban Bayramı#Liderler#Recep Tayyip Erdoğan

BAKMADAN GEÇME!