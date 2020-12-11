Liderlerin aşı karnesi

Edinilen bilgilere göre MHP Lideri, bakanlıkça öngörülen programa uygun olarak ilk aşı yaptıracaklar arasında olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki hafta yaptığı açıklamayla aşı yaptırmaya ilk karar veren lider olmuştu.

AKŞENER BEKLEMEDE

Erdoğan, “Benim de aşı olma konusunda sıkıntım söz konusu değil. Sağlığın söz konusu olduğu yerde bizler de ne gerekiyorsa yapmak durumundayız. Sağlık için gerekeni yapar, örnek olurum” demişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kendisine yöneltilen koronavirüs aşısını yaptırıp yaptırmayacağına ilişkin soru üzerine, “Bunun kararını benim vermem kadar yanlış bir şey yok. Doktorlar, “Evet bu aşıyı olun’ derlerse olacağız” karşılığını vermişti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de “Çin aşısı yaptıracak mısınız?” sorusu üzerine “Önce Sayın Erdoğan yaptırsın aşıyı herkesin gözü önünde, o zaman bakarız duruma” diye konuşmuştu.