Liderlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonları

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Ranil Wickremesinghe, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa temennisinde bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani de,Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.