Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Liderlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#Geçmiş Olsun Telefonu#Deprem
Liderlerden Cumhurbaşkanı Erdoğana geçmiş olsun telefonu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2023 18:04

Bulgaristan, Malta, Arnavutluk liderleri ve Eski Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Üyesi Bakir İzetbegoviç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayan Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Malta Cumhurbaşkanı George Vella, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Eski Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Üyesi Bakir İzetbegoviç, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

Ayrıntılar gelecek...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Recep Tayyip Erdoğan#Geçmiş Olsun Telefonu#Deprem

BAKMADAN GEÇME!

Depremi çocuklara nasıl anlatmalıyız | 5 SORU 5 YANIT | Konuşurken göz temasını kesmeyin...

Depremi çocuklara nasıl anlatmalıyız? | 5 SORU 5 YANIT | 'Konuşurken göz temasını kesmeyin...'

#Kahramanmaraş Depremi
BİR SORUDAN FAZLASI | Yurt dışında yaşayan Türkler anlatıyor: İnsanların acını paylaşmasını istiyorsun, olmuyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Yurt dışında yaşayan Türkler anlatıyor: "İnsanların acını paylaşmasını istiyorsun, olmuyor"

#Deprem
Binaları depreme dayanıklı hale getiren teknolojiler neler Yıkılan eski binalarda malzeme kalitesiz, yenilerde mühendislik kötü

Binaları depreme dayanıklı hale getiren teknolojiler neler? 'Yıkılan eski binalarda malzeme kalitesiz, yenilerde mühendislik kötü'

#Kahramanmaraş Depremi