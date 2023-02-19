Liderlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayan Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Malta Cumhurbaşkanı George Vella, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Eski Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Üyesi Bakir İzetbegoviç, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

Bulgaristan, Malta, Arnavutluk liderleri ve Eski Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Üyesi Bakir İzetbegoviç, Cumhurbaşkanı @RTErdogan’ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti. — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) February 19, 2023

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