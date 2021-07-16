Liderlerden 15 Temmuz mesajları

Liderlerin, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlar özetle şöyle:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Hain terör örgütünün demokrasiye ve millete kastetmesinin üzerinden 5 yıl geçti. 15 Temmuz’un tüm karanlık noktalarını ortaya çıkarmak, o gece devleti sokaktan toplayan milletimize borcumuzdur. 251 şehidimizi de FETÖ’nün devlete sızmasına göz yumanları da asla unutmayacağız.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle, aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi hürmetle anıyorum. FETÖ’cü hainler başta olmak üzere müstevli çevrelere imanla direnen büyük Türk milletiyle övünüyorum...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Demokrasimizi kesintiye uğratmak için milletimizin iradesini yok sayarak planlanan 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde; millet iradesi karşısında hiçbir gücün duramayacağını bir kez daha hatırlatıyor, demokrasi kahramanı şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Bize göre 15 Temmuz ruhunu anlamak; hukukun, adaletin, liyakatin, şeffaf bir devlet yönetiminin oluşması için mücadele etmeyi gerektirir.

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