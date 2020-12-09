Liderler zirvesi öncesi mesaj: AB dürüst arabulucu olmalı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Macar mevkidaşı Peter Szijjarto, dün Ankara’daki görüşmelerinin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında yarın başlayacak liderler zirvesi öncesi AB’ye önemli mesajlar verdi. Çavuşoğlu, “Türkiye’nin diyalog çağrılarına rağmen Yunanistan’ın zirve öncesi yayınladığı NAVTEX’lerle gerilimi arttırmasını nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusunu özetle şöyle yanıtladı:

11 NAVTEX, 12 NOTAM

“AB’den stratejik ve aklıselim davranmasını bekliyoruz. Varolan sorunların çözümüne katkı istiyoruz. AB’nin dürüst bir arabulucu olması gerekir. Biz diplomasiye net şekilde önemli fırsatlar verdik. Oruç Reis’in çıkışını bir kez geciktirdik. Bir kez de bakım için Antalya’ya çektik. Ama buna rağmen Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi’nin kışkırtıcı tavırlarını gördük. Oysa AB bu dönemlerde, Yunanistan ve Rum Kesimi’ni masaya getirebilirdi. Şöyle bir baktım 20 Ekim’den bu yana 11 NAVTEX (denizcilere uyarı), 12 de NOTAM (hava uçuş emniyet uyarısı) yayınlamışlar. Silahsız olması gereken adaları silahlandırarak kışkırtıcı adımları atmaya devam ettiler. Çok sabırlı davrandık. Yunanistan diyaloğa, bizimle görüşmeye yanaşmadı. Oruç Reis faaliyetlerini sürdürdükçe toplantıya katılmayacaklarını söylediler. NATO’da ayrıştırıcı toplantılara gelmediler. Oysa Oruç Reis 29 Ekim’de faaliyetlerini tamamlayarak geri dönmüştü. Şimdi kim diyalogdan yana? Buna rağmen hâlâ tek taraflı olarak Türkiye’yi kışkırtıcı taraf gibi gösteren açıklamalar görüyoruz. AB sadece zirve için değil her zaman için aklı selim stratejik bir hava yaratırsa sorunlarımızı diplomasi ve görüşme yöntemiyle çözeriz.”

AVRUPA’YA 6 MİLYON EURO’LUK HATIRLATMA

Macar Bakan Szijjarto da kontrolsüz göçün, COVID-19 salgınının genişleyerek yayılması tehlikesini arttırdığını belirterek, “Avrupa’nın güvenliği önemli ölçüde Türkiye’nin elindedir. Brüksel’in 6 milyar Euro’yu ödemesini istiyoruz. Çifte standardı ve iki yüzlülüğü bırakmak lazım” dedi. Konuk bakan, Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunlarla ilgili de “Müttefiklerimizin, dostlarımızın kötü olmamalarını istiyoruz” yorumunu yaptı.

FRANSIZ MEVKİDAŞI DRIAN İLE GÖRÜŞTÜ

Çavuşoğlu dün ayrıca Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile de telefonda görüştü. Edinilen bilgiye göre, görüşmede Çavuşoğlu ve Fransız mevkidaşı Le Drian bölgesel konuları ve ikili ilişkileri değerlendirdi.