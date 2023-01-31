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Liderler kabinesi öne çıktı

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#Kemal Kılıçdaroğlu#6’Lı Masa#Liderler Kabinesi
Liderler kabinesi öne çıktı
Turan Yılmaz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2023 07:00

6’lı Masa adayının 13 Şubat’ta açıklanması beklenirken ‘liderler kabinesi’ gündemde.

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6’lı Masa kaynakları, “13’ündeki toplantıya kalmadan öncesinde bir isim üzerinde uzlaşılır” dediler. Uzlaşının da yoğun “aday diplomasisi” ile sağlanacağını belirten kaynaklar, ev sahibi SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun yapacağı ziyaretler dışında liderlerin kendi aralarında da ikili görüşmeler yapacağını söyledi. Kaynaklar, “İhtiyaca göre Temel Bey belki ikinci, üçüncü tur bile yapabilir. Liderler de birbirleriyle yüz yüze ya da telefonla yapacakları görüşmelerle aday gündemini netleştirirler” dedi.

KILIÇDAROĞLU ADI GÜÇLENDİ

Kılıçdaroğlu’nun adaylığının güç kazanmasıyla birlikte “liderler kabinesi” seçeneğinin öne çıkmaya başladığı da konuşuluyor. Hürriyet’e konuşan önemli bir kaynak, “Liderlerin yürütme organında görev almalarını bekliyoruz, bu ihtimal güçlü” dedi.

ZORLU: ADAYLIK BİLGİSİ YOK

Bu arada dün basın toplantısı yapan İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Kılıçdaroğlu’nun “13 Şubat’ta adayın açıklanacağına” yönelik sözlerini “Altılı Masa’nın son bildirisinde toplantı gerçekleştirileceğine yönelik bir bilgi mevcut. Adaylık açıklamasına ilişkin bir bilgi mevcut değil” diyerek değerlendirdi. 

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#Kemal Kılıçdaroğlu#6’Lı Masa#Liderler Kabinesi

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