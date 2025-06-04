Liderler bayramda nerede

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramı ailesiyle İstanbul’da geçirecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise bayramda Ankara’da olacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayramı İstanbul ve Manisa’da geçirecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı’nı Ankara’da karşılayacak. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da bayramı Ordu’da ailesiyle birlikte geçirecek. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, bayramın ikinci gününde Adana İl Örgütü’nde bayramlaşmaya katılacak, diğer günleri memleketi Hatay’da geçirecek. Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan ise bayramda memleketi Kars’ta olacak.