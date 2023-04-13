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Liderinin kendini terzi' diye tanıttığı suç örgütüne ‘Makas’ operasyonunun şüphelileri adliyede

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#DİYARBAKIR#Polis#Suç
Liderinin kendini terzi diye tanıttığı suç örgütüne ‘Makas’ operasyonunun şüphelileri adliyede
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2023 14:25

DİYARBAKIR merkezli 5 ilde, birçok suçtan cezaevinde bulunan, kendini 'kadın terzisi' olarak tanıtan İ.İ.’nin elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne düzenlenen ‘Makas’ operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 19’u adliyeye sevk edildi, 2 kişi ise serbest bırakıldı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte iş yeri kurşunlama ve haraç şikayetleri üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmada, kadınları fuhşa zorlama, silahlı yağma, cinayet, adam öldürmeye teşebbüs, silah ticareti gibi suçlardan cezaevinde tutuklu bulunan ve kendini ‘kadın terzisi’ olarak tanıtan İ.İ.’nin başında olduğu organize suç örgütü izlemeye alındı.

Kentte, olayların yaşandığı bölgelerdeki yüzlerce iş yeri kamerası ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) görüntüleri incelendi. Görüntülerden şüpheliler tek tek tespit edildi. Diyarbakır merkezli İstanbul, Mersin, Şanlıurfa ve Mardin’de şüphelilerin adreslerine ‘Makas’ adı verilen eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama kararı bulunan 32 şüpheliden 21’i gözaltına alındı, 12 tabanca, 3 kilo 180 gram uyuşturucu madde ve 251 mermi ele geçirildi. Şüphelilerden 10’unun cezaevinde olduğu tespit edilirken, diğer kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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Yapılan araştırmada şüphelilerin ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘Nitelikli yağma’, ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’, ‘Silahla tehdit’, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’, ‘Mala zarar verme’, ‘Kasten yaralama ve güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçlarını işledikleri tespit edildi. Şüphelilerden 2’si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 19 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. (DHA)

 

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#DİYARBAKIR#Polis#Suç

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