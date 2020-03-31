İngilizce kökenli olan ve Türkçede sıkça kullanılan lider kelimesi, aynı zamanda kendini birebir benzeyen eş anlamlı sözcüğü üzerinden de ele alınabilmektedir. İngilizceden Türkçeye uygun şekilde çevrilmiş olan lider kelimesi, eş anlamlısı eşliğinde de Türkçe içerisinde aynı anlamda değerlendirilebilir.

Lider Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Lider kelimesinin eş anlamlısı olarak ‘önder’ sözcüğü karşımıza çıkıyor. Aynı anlama gelen önder kelimesini lider için aynı cümle yapısı içerisinde kullanabilirsiniz. Tabii kendine yakın kelimeler olarak şef ya da reis gibi kelimeler de günümüzde cümle içerisinde yer alabiliyor.

TDK’ya Göre Lider Eş Anlamlısı

Türk Dil Kurumu'na göre lider eş anlamlısı ‘önder’ belirlenmiş durumda. Türkçe kökenli bir kelime olarak önder sözcüğünü dilediğiniz gibi cümle yapıları içerisinde rahatlıkla kullanabilirsiniz.