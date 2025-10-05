Lider kadınlar Çeşme’de buluşacak

Haberin Devamı

24 -25 Ekim’de Belediye Başkanı Lâl Denizli’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan zirveye, belediye başkanlarından dijital dönüşüm liderlerine, uluslararası başarılarıyla öne çıkan girişimcilerden genç kadın sporculara kadar çok sayıda kadın katılacak. Kamu Teknoloji Platformu tarafından düzenlenecek zirvenin bu yılki teması “Kadın Görünürlüğü.” Organizasyon, kadınların toplumsal hayattaki rollerini daha görünür kılmayı, onları güçlendirmeyi ve küresel çapta bir değişime ilham vermeyi amaçlıyor.

TUNUSLU AKTİVİST AÇACAK

Zirvenin açılış konuşmacısı Tunuslu aktivist ve diplomat Aya Chebbi olacak. Tunus Devrimi sırasında demokrasi için güçlü bir ses olan Chebbi, kadınların ve gençlerin güçlendirilmesi için küresel çapta çalışmalar yürütüyor. Bosna Hersek’in Saraybosna Belediye Başkanlığı görevinde de bulunmuş olan Novo Sarajevo’nun genç Belediye Başkanı Benjamina Kariç, kadınların yerel yönetimlerdeki etkisini anlatacak. Avrupa’da Türk kadınını temsilen öne çıkan, Hollanda’nin Rijswijk Belediye Başkanı Huri Şahin ise çeşitlilik, temsil ve etki üzerine konuşacak. Zirvenin ev sahibi olan Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, bir kadın olarak siyasette var olmanın anlamını kendi hikâyesiyle aktaracak. Bu topraklarda bir kadın olarak büyümenin, karar verici konumlara gelmenin, değişimi içeriden inşa etmenin ne demek olduğunu kendi deneyimiyle anlatacak.

SANATÇIDAN İŞİNSANINA

- Zirvede, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, sanatçı Aylin Aslım, yazar Buket Uzuner, fotomuhabiri Yasemin Şefik, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu üyesi Işınsu Kestelli, modacı Dilek Hanif, milli sörfçü Çağla Kubat ve eski milli sporcu Azade Apa Triolet, MUBI Kıdemli Pazarlama Müdürü Tuğçe Arslan Üçer ile Air France–KLM Türkiye Ticari Müdürü Nilüfer Aktan, girişimci ve yatırımcı Sanem Oktar, Cisco Türkiye Genel Müdürü Didem Duru ve gazeteci Şule Aydın birer konuşma yapacak.