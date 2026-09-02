Lider eşleriyle buluşmada Kırgız kültürü

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Programda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in eşi Peng Liyuan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva da yer aldı. Lider eşleri, Kırgız çadırında geleneksel kıyafetler giyen çocukların ve gençlerin Kırgızistan'a özgü enstrümanlarla verdiği konseri ilgiyle takip etti. Burada birlikte aile fotoğrafı çektiren lider eşleri, daha sonra Kırgızistan'a özgü el sanatlarının yer aldığı etnik sergiyi gezdi.

ÖZGÜN ÖRNEKLERİ GÖRDÜK

Emine Erdoğan, daha sonra Bişkek'teki programına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

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"Bişkek'te, Kırgızistan Devlet Başkanı'nın kıymetli eşi Aigul Zhaparova'nın ev sahipliğinde, lider eşleriyle birlikte Kırgızistan'a özgü el sanatlarından oluşan etnik sergiyi ziyaret ettik. Maharetli ellerde şekillenen her eseri yakından inceleyerek Kırgız kültürünün estetik anlayışını ve ustalığını yansıtan özgün örnekleri tanıdık. Programın devamında çocuk topluluklarının seslendirdiği birbirinden değerli ezgileri dinledik. Küçük yüreklerden yükselen melodiler, günümüze ayrı bir güzellik kattı.”