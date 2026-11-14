Lider eşlerinden ‘sıfır atık’ girişimine destek

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Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in eşi Ziroat Mirziyoyeva, Emine Erdoğan’a teşekkür ederek, “Sizin liderliğinizde başlayan sıfır atık girişimi, bugün uluslararası bir harekete dönüştü. Bugün bu girişim yeni bir aşamaya geçiyor, küresel sıfır atık ittifakının kurulmasını tam olarak destekliyoruz” dedi.

LİDERLİĞİ İLHAM VERİCİ

Bangladeş Başbakanı Tarique Rahman’ın eşi Dr. Zubaida Rahman ise “Sıfır atık gündemini daha da ileriye taşımadaki liderliği gerçekten ilham verici” ifadelerini kullandı. Rahman, ülkesinin Küresel Sıfır Atık İttifakı’nı güçlü şekilde desteklediğini belirterek, iklim finansmanı, teknoloji transferi ve kapasite geliştirmenin önemine dikkati çekti.

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BM Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach, sıfır atık girişiminin küresel bir harekete dönüşmesini tebrik ederek, değişimde kadınların rolünün önemini vurguladı.

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BM Kalkınma Programı idarecisi Alexander de Croo da Emine Erdoğan’a sıfır atık girişimini gündeme taşıdığı için teşekkür ederek, “Sıfır atık konusunu, çevre aksiyonu konusunu gündemine getirdiği için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın eşi Janja Lula da Silva, ülkesinde yılda yaklaşık 90 milyon ton çöp üretildiğini ve bunun yüzde 4’ünden azının geri dönüştürüldüğünü belirtti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in gelini Zeinab Suleman, ülkesinin Küresel Sıfır Atık İttifakı’nı desteklediğini belirterek, işbirliği kapsamında ülkelerin birbirlerinin deneyimlerinden faydalanabileceğini ifade etti.

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ÖĞLE YEMEĞİNDE AĞIRLADI

Öte yandan Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) dolayısıyla Antalya’ya gelen devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini öğle yemeğinde ağırladı. Emine Erdoğan, misafirleriyle birlikte yemek öncesi olgunlaşma enstitülerince hazırlanan “Anadolu’nun Doğadan Gelen Renkleri” sergisini gezdi. Daha sonra şefler Asude Akınlı Boğatır ve Bahadır Boğatır tarafından hazırlanan Anadolu lezzetleri, “Sıfır Atık” tasarımlı sofrada davetlilere sunuldu.

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Lider eşlerinin yemeği sırasında, orkestra şefi Oğuzhan Kavruk yönetimindeki Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, soprano Feryal Türkoğlu ve tenor Murat Karahan canlı performanslar sergiledi.

EMİNE ERDOĞAN: YOĞUN BİR DİPLOMASİ YÜRÜTTÜK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, COP31 kapsamında yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüklerini açıkladı. BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi: “196 ülke ve Avrupa Birliği’ni bir araya getiren, 6 kıtadan 95 ülkenin devlet ve hükümet başkanı ile 7 uluslararası kuruluşun başkanı olmak üzere 102 lideri ve 100 bin katılımcıyı Antalya’da buluşturan COP31 İklim Zirvesi’nde yoğun bir diplomasi yürüttük. Gönülden dileğimiz, zirvede alınan kararların tabiatın bereketini koruyan ve iklim değişikliğinin yükünü adaletle paylaşmamızı sağlayan adımlara vesile olmasıdır.”