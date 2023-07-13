Lider eşlerinden savaşın çocuklarına ziyaret

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Ziyaretin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Erdoğan, altına şu sözleri not düştü: “Savaş mağduru Ukraynalı kadın, genç ve çocuklarla tanıştık. Ülkemizde misafir ettiğimiz savaş mağduru Ukraynalı yetim çocuklarımıza, devletimizin ve kurumlarımızın işbirliğiyle sağlanan sosyo-psikolojik desteğin bir benzerini burada görmekten memnuniyet duydum. Savaşın orantısız etkilediği kadın ve çocuklar için her ülkenin elini taşın altına koyması temennimiz. Tüm dünya olarak el ele vermenin, yeni savaşların önündeki en kuvvetli kalkan olacağına inanıyorum.”