×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Lider eşlerinden savaşın çocuklarına ziyaret

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#UKRAYNA#NATO
Lider eşlerinden savaşın çocuklarına ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 07:00

Emine Erdoğan, Vilnius’taki NATO zirvesine katılan liderlerin eşleriyle de Ukrayna Merkezi’ni ziyaret etti.

Haberin Devamı

Ziyaretin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Erdoğan, altına şu sözleri not düştü: “Savaş mağduru Ukraynalı kadın, genç ve çocuklarla tanıştık. Ülkemizde misafir ettiğimiz savaş mağduru Ukraynalı yetim çocuklarımıza, devletimizin ve kurumlarımızın işbirliğiyle sağlanan sosyo-psikolojik desteğin bir benzerini burada görmekten memnuniyet duydum. Savaşın orantısız etkilediği kadın ve çocuklar için her ülkenin elini taşın altına koyması temennimiz. Tüm dünya olarak el ele vermenin, yeni savaşların önündeki en kuvvetli kalkan olacağına inanıyorum.” 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#UKRAYNA#NATO

BAKMADAN GEÇME!

Kavurucu sıcaklar geliyor, sıcak çarpması vakaları kapıda ‘Ölümcül olmakla kalmıyor, kalıcı sağlık sorunlarına neden oluyor’

Kavurucu sıcaklar geliyor, sıcak çarpması vakaları kapıda! ‘Ölümcül olmakla kalmıyor, kalıcı sağlık sorunlarına neden oluyor’

#Güneş Çarpması
Bir felaketten ilham alındı, Bill Gates yüz binlerce dolar bağışladı... Bilim insanları ikiye bölündü: İklim değişikliğinin çaresi bulutlarda mı

Bir felaketten ilham alındı, Bill Gates yüz binlerce dolar bağışladı... Bilim insanları ikiye bölündü: İklim değişikliğinin çaresi bulutlarda mı?

#Jeomühendislik
Dünyada yaygınlaşan yaşlanma karşıtı trendler gerçekten işe yarıyor mu Kızılötesi ışık terapisi, aralıklı oruç, soğuğa maruz kalma, gıda takviyeleri…

Dünyada yaygınlaşan yaşlanma karşıtı trendler gerçekten işe yarıyor mu? Kızılötesi ışık terapisi, aralıklı oruç, soğuğa maruz kalma, gıda takviyeleri…

#Sağlık