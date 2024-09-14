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Lider Eşleri Zirvesi’ne Mandela’lı mesaj

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#Emine Erdoğan#Ukrayna#Lider Eşleri Zirvesi
Lider Eşleri Zirvesi’ne Mandela’lı mesaj
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2024 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de “Çocuk güvenliği” başlığıyla bu yıl 4’üncüsü düzenlenen “Lider Eşleri Zirvesi”ne video mesajla katıldı.

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Zirve aracılığıyla tüm dünyaya seslenen Erdoğan, “İnsanlığın geleceği çocukla filizlenir. Ukrayna’nın, Suriye’nin, Gazze’nin ve diğer tüm çatışma bölgelerinin çocuklarına savaşmak veya ölmek haricinde insan onuruna yakışır bir gelecek borçluyuz” dedi. Mesajında eski Güney Afrika Devlet Başkanı Nelson Mandela’nın “Bir toplumun ruhunu yansıtan şeyin çocuklara davranışında gizli” sözüne de atıfta bulunan Erdoğan, “Ben bu cümleyi insanlık adına yeniden kurmak istiyorum ve diyorum ki, insanlık olarak ruhumuzun yansımasını görmek istiyorsak, dünya çocuklarının mevcut durumuna bakmalıyız. Bebeklerin nüfusa bile kaydedilmeden kefene sarılması, çocuk ölümlerinin savaş zayiatı sayılması, bugünkü insanlığın ruhunun ne denli karanlıkta olduğunu ortaya koyuyor ”dedi. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan savaşların ortasında kalan çocukların trajedisini yansıtan görüntülerinin de yer aldığı video mesajında Erdoğan, “Savaşın adil ve kalıcı bir barışla bir an önce sona ermesini yürekten diliyorum” ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan ayrıca, Türkiye’nin bin 500’e yakın Ukraynalı çocuk ve refakatçisine ev sahipliği yaptığını da hatırlattı.

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#Emine Erdoğan#Ukrayna#Lider Eşleri Zirvesi

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