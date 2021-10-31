Lider eşleri Kolezyum’u gezdi

Emine Erdoğan, lider eşleriyle tarihi yapı Kolezyum’u gezdi. Ardından İtalya Başbakanı Draghi’nin eşi Maria Serenella Cappello’nun verdiği öğle yemeğine katılarak, lider eşleri ile bir süre sohbet etti. Yemekten sonra Maria Serenella Cappello, Emine Erdoğan ve lider eşlerine Giardino all’Italiana adı verilen bahçeyi gezdirdi.
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