Lider eşleri Doha’da konuştu... Emine Erdoğan: Filistin’de yaşananlar ‘postmodern holokost’tur

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6 bin kişinin katıldığı forumda konuşan Erdoğan, Filistinli çocukların Al-Şifa Hastanesi önünde düzenledikleri basın toplantısıyla dünyaya “Yaşamak istiyoruz, bizi koruyun” çağrısı yapmalarının üzerinden 395 gün geçtiğine dikkati çekti. BM Çocuk Fonu’nun Gazze’yi “çocuk mezarlığı” olarak tanımlamasının üzerindense 407 gün geçtiğini anımsatan Emine Erdoğan, özetle şöyle dedi: “Tam 14 aydır, örgütlü bir zalimliğin, insanlığın ortak vicdanına, insan olmanın haysiyetine gerçekleştirdiği en acımasız saldırılardan birisine tanıklık ediyoruz. ‘Meşru müdafaa’ adı altında bir ülke, milleti ve kültürüyle topyekûn tarihten silinmeye çalışılıyor. Filistin’de yaşanan hadise ne meşrudur ne de kendini savunma hakkının bir tezahürüdür. Tanımını net yapalım: İsrail’in Filistin topraklarında gerçekleştirdiği ‘postmodern bir Holokost’tur.”

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JİLL BİDEN’DAN: İŞBİRLİĞİ VURGUSU

- ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi Jill Biden da forumun açılış seremonisinde katılımcılara hitap etti. Biden, bu yılki Doha Forum’un temasının “Yenilik Gereksinimi” olduğunu hatırlatarak, ilk gereksinimin işbirliği olduğunu vurguladı. Dünyanın dört bir yanını gezdiğini kaydeden Jill Biden, farklılıkların değerli, benzerliklerin sınırsız olduğunu söyledi. Hastalık, açlık ve sefaletin sınır tanımadığını dile getirerek, herkesin onurlu şekilde ve güven içinde yaşamaya hakkı olduğunu ifade etti. İklim değişikliği, kadın sağlığı gibi konularda devletler ile sivil toplumun işbirliğinin gerekliliğine işaret eden Biden, “Daha parlak bir dünya için güçlü ortaklıklar inşa edelim” dedi.